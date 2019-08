Onderzoek voor doodslag naar lichaam dat gevonden werd bij winkelcentrum Docks JCV

13 augustus 2019

13u10 2 Brussel De man die maandagavond dood werd teruggevonden op de Vilvoordselaan, niet ver van winkelcentrum Docks Bruxsel, is met geweld om het leven gebracht. Het parket van Brussel begint dan ook met een onderzoek naar doodslag. Het slachtoffer is ondertussen nog altijd niet geïdentificeerd.

Het lichaam van de man werd maandagavond rond 18 uur ontdekt onder de Albertbrug op de Vilvoordselaan. Het parket van Brussel neemt nu aan dat hij met geweld omgebracht is. De omstandigheden wijzen erop dat er een andere persoon betrokken was bij de dood. Het parket vermoedt ook dat het slachtoffer niet onder de brug is gestorven, maar er na zijn dood naartoe is gebracht. De man zou al een hele tijd overleden zijn voor zijn lichaam verplaatst werd.

In de loop van dinsdag wordt er een autopsie op het lichaam uitgevoerd. Die moet meer duidelijkheid geven over de doodsoorzaak. Over de identiteit van het slachtoffer is ondertussen nog niets bekend.

Het parket stuurde maandagavond in ieder geval een wetsdokter en het labo van de Federale Politie ter plaatse.