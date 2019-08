Onderzoek spoorde al 200 bijensoorten in het Gewest SZM

13 augustus 2019

18u10 0 Brussel De ULB startte in februari samen met Leefmilieu Brussel een onderzoek om de verschillende bijensoorten in Brussel op te sporen. Sinds het onderzoek gestart is zijn al bijna 200 verschillende soorten bijen in het Gewest aangetroffen.

Wild BnB, dat staat voor Wild Bees and Brussel, is een onderzoek van de ULB in samenwerking met Leefmilieu Brussel. Daarbij wouden ze een nog nooit eerder gevoerd onderzoek doen naar de soorten bijen die in het Gewest rondvliegen.

Het doel is om zo een inventaris aan te leggen van elke bijensoort in het Gewest met een foto, een beschrijving en het leefgebied van de bij. Hierdoor kan men in de toekomst planten zetten die de bijen nodig hebben om zo hun overlevingskansen te vergroten.

Sinds de start van het onderzoek zijn er zo’n 190 à 200 bijen opgespoord. Burgers kunnen hierbij zelf helpen door een foto van een bij te delen op waarnemingen.be.