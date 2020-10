Onderzoek naar nachtelijke brandstichtingen in Elsene Stephanie Romans

01 oktober 2020

18u16 0 Brussel Het parket opent een onderzoek naar verschillende branden in Elsene. Mogelijk zijn die opzettelijk aangestoken. Drie mensen moesten in de nacht van woensdag op donderdag naar het ziekenhuis.

Er braken ‘s nachts rond 3.50 uur branden uit in de Brouwerijstraat, de Damstraat, de Spiraalbuisstraat en de Zwanenstraat. In die laatste straat sloeg een autobrand over naar een gebouw. Volgens de eerste vaststellingen zijn de branden mogelijk aangestoken met karton.

“Drie mensen hebben rook ingeademd en moesten naar het ziekenhuis”, aldus parketwoordvoerster Willemien Baert. Er loopt een onderzoek naar de omstandigheden. “De federale politie is ter plaatse gegaan voor onderzoek. Daarnaast is een branddeskundige aangesteld.”