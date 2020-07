Onderzoek naar homofobe en racistische agressie in Elsene Stephanie Romans

23 juli 2020

18u45 0 Brussel De Brusselse politie opent een onderzoek naar een mogelijk geval van homofoob en racistisch geweld in Elsene. Een van de vier slachtoffers roept getuigen via sociale media op zich te melden. “Ze riepen: ‘We gaan jullie doden. Geen homo’s in onze straat.’”

Twee dagen na de feiten komt slachtoffer S. zelf met het verhaal naar buiten. “We waren met vier, ik, mijn vriendin en twee vrienden. We zijn aangevallen omdat een van ons een gwer is, omdat hij lijkt op een homo en ‘omdat ik een hoofddoek droeg en mijn vriendin Maghrebijns is’. Daarom zouden we niet het recht hebben om met jongens om te gaan die ‘verwijfd’ leken.”

S. schrijft dat het groepje niet reageerde op de beledigingen en dat ze verder wandelden door de Tulpenstraat. Toen kregen ze volgens de vrouw stenen naar hun hoofd gesmeten. S. herhaalt de bedreigingen: “We gaan jullie doden. Niet door onze straat lopen. Wij zijn hier bij ons, geen homo’s hier.”

Volgens S. waren er veel daders. “Zeker dertig”, schrijft ze. “Allemaal tussen de 12 en 25 jaar.” Ze hoopt dat getuigen zich melden bij de politie. Daar bevestigen ze dat er een onderzoek loopt. Er is nog niemand opgepakt. “Wat er gebeurd is, is ontoelaatbaar”, concludeert S. “Ik heb in 22 jaar nog nooit zoiets meegemaakt.”