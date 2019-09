Onderzoek naar geweerschoten in Schaarbeek JCV

16 september 2019

15u43 0 Brussel Het Brusselse parket voert een onderzoek naar geweerschoten die in de nacht van zaterdag op zondag werden afgevuurd in de Van Ooststraat in Schaarbeek. Er vielen geen gewonden.

De schoten werden rond 23.40 uur afgevuurd. Wat de aanleiding was, is niet duidelijk, maart er vielen geen gewonden. Het parket stuurde het labo van de federale politie ter plaatse en heeft verschillende onderzoeksdaden bevolen. Zo zal er een analyse komen van camerabeelden in de buurt. Er zijn nog geen verdachten opgepakt voor de schietpartij.