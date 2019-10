Onderzoek naar agenten die klimaatbetogers met pepperspray in gezicht spoten SVM/SRB

13 oktober 2019

13u51

Bron: Belga, eigen info 84 Brussel De Brusselse politie onderzoekt minstens twee incidenten waarbij agenten pepperspray gebruikten tegen betogers van Extinction Rebellion. Op beelden van VTM Nieuws en een foto van HLN is te zien hoe de politie pepperspray gebruikt terwijl manifestanten al op de grond liggen. Een man was op dat moment zelfs al geboeid.

“Er zijn inderdaad aanwijzingen dat niet alles conform de regels is gebeurd”, zegt politiewoordvoerder Olivier Slosse. “Wat op die beelden te zien is, hoort zeker niet tot het voorgeschreven standaardgebruik van dat middel. Dat zal worden onderzocht.”

De Brusselse politie pakte gisteren in totaal 435 actievoerders op het Paleizenplein en het Koningsplein op. 147 personen werden op het Paleizenplein in de boeien geslagen, de anderen op het Koningsplein.

“In 317 gevallen ging dat om een bestuurlijke aanhouding, in 118 gevallen werden de mensen naar een commissariaat overgebracht voor identificatie en vervolgens vrijgelaten”, zegt politiewoordvoerder Olivier Slosse. “De eerste mensen zijn vanaf 21 uur vrijgelaten, de laatste kort voor 3 uur.”

“Buiten proportie”

De organisatoren van Extinction Rebellion vinden dat de politie te veel geweld heeft gebruikt. “Het waterkanon en de pepperspray, dat was er echt over”, zegt Linde Polfliet, een van de woordvoersters. “Er waren toen zelfs nog kinderen op het plein. Bovendien was onze actie van begin tot eind geweldloos. Omdat de omgeving van de paleistuin was afgezet, zijn we op het Koningsplein samengekomen. Dat plein zouden we na 24 uur vreedzaam verlaten. Als ze ons wilden verwijderen, had dat ook gekund zonder pepperspray. Ze hadden ons gemakkelijk zonder pepperspray kunnen verwijderen. Het geweld, de inzet van het waterkanon, het kwam voor ons echt volledig uit het niets.”

Op beelden is te zien dat de politie pepperspray naar geboeide betogers spuit. Een deelneemster getuigt op sociale media hoe ze een meisje zag flauwvallen. Opgepakte betogers zaten soms wel urenlang geboeid op de grond in een ketting, met hun handen op de rug met plastic bandjes. “Er waren mensen die al vier uur in die houding zaten. Ze mochten al die tijd niet naar het toilet. Iemand heeft noodgedwongen in een tupperwarepotje moeten plassen.”

Of de organisatoren klacht indienen bij politiewaakhond Comité P is nog niet duidelijk. “We willen eerst samenkomen en voor elkaar zorgen. Wie zich getraumatiseerd voelt, is zeker welkom om erover te komen praten. Ikzelf ben ook nog steeds onder de indruk.”

Volksvergaderingen

Extinction Rebellion had opgeroepen tot een bezetting van de tuinen van het koninklijk paleis, om daar deel te nemen aan thematische volksvergaderingen over hoe België moet reageren op de klimaatcrisis. Die koninklijke tuinen bevinden zich echter in de neutrale zone, waar betogingen verboden zijn. De Brusselse politie had dan ook alles voorzien om een bezetting van de tuinen te verhinderen.

147 betogers die toch een poging waagden om de tuinen te bereiken werden opgepakt. Een klein groepje van hen slaagde er wel degelijk in om voet te zetten op het koninklijke gras.

Vastgeketend aan boot

Het gros van de manifestanten verzamelde zich op het Koningsplein, maar kort voor 18 uur maakte de politie een einde aan de actie. Daarbij werd het gebruik van het waterkanon en pepperspray niet geschuwd. Op verschillende plaatsen op het plein probeerden de betogers zich geweldloos te verzetten. Enkelen ketenden zich zelfs vast aan de aangesleepte boot. Zij werden uiteindelijk door de politie losgemaakt en werden -net als enkele honderden anderen- in de boeien geslagen.