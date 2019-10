Onderzoek geopend naar mogelijke poging tot ontvoering in Schaarbeek SHVM

15 oktober 2019

14u01 0 Schaarbeek Het parket van Brussel startte samen met politiezone Brussel-Noord een onderzoek naar een mogelijke poging tot ontvoering afgelopen donderdag. Daarbij zou een man een kind snoep hebben aangeboden. Hoe de situatie precies in elkaar zit, is nog onbekend.

Een kind zou in de Paul Hymansstraat in Schaarbeek, vlakbij zijn school, benaderd zijn geweest door een man die hem vervolgens snoep aanbood. Meteen werd gedacht aan poging tot ontvoering. De woordvoerster van de politiezone Audrey Dereymaeker bevestigde dat een onderzoek werd opgestart. “Zulke zaken nemen we iedere keer serieus”, zegt ze.

Geen paniek

Dereymaker benadrukt wel dat het nog te vroeg is om te zeggen of het effectief gaat om een poging tot ontvoering. Ook het parket van Brussel is momenteel bezig met het onderzoek, maar wil verder geen commentaar geven en geen voorbarige conclusies trekken.

De directeur van een school wat verderop, het Instituut Sint-Marie in Evere, schreef een brief naar de ouders waarin hij hen verzoekt om kinderen best mee te laten gaan met een vriendje en om hen duidelijk te maken nooit tegen een onbekende te praten. Hij roept de ouders wel op om geen paniek te zaaien.

Het gerechtelijk onderzoek zal nu moeten uitwijzen hoe de situatie precies in elkaar zit.