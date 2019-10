Onderzoek geopend naar derde mogelijke poging tot ontvoering in Neder-Over-Heembeek SHVM

21 oktober 2019

11u35 0 Neder-Over-Heembeek Een vrouw diende vorige maandag klacht in nadat een man volgens haar een poging deed om haar kind te ontvoeren. Volgens woordvoerder van het Brussels parket Dennis Goeman werd een onderzoek geopend.

Maandag 14 oktober diende een vrouw klacht in bij de politie nadat een man volgens haar haar kind van twee jaar oud probeerde te ontvoeren. De precieze omstandigheden zijn nog onbekend. Het Brussels parket bevestigt dat er momenteel een onderzoek loopt naar de gebeurtenis.

Derde keer

Het zou al de derde poging tot ontvoering zijn in twee weken tijd. Op 10 oktober werd naar verluidt een kind in de Paul Hymansstraat in Schaarbeek, vlakbij een school, benaderd door een man die vervolgens snoep aanbood. Meteen werd gedacht aan ontvoering en startte de politiezone Brussel-Noord een onderzoek op.

In Sint-Pieters-Woluwe werd eveneens een onderzoek opgestart naar een mogelijke ontvoering. Op 4 oktober probeerde een man een meisje van 10 mee te nemen. Hij zei haar dat hij een kennis was van de mama van het meisje en haar thuis zou brengen. Het kind stapte mee met de man, maar nam uiteindelijk toch de vlucht.

Voorlopig werd er nog geen verdachte opgepakt. Onderzoek moet uitwijzen of er een link is tussen de drie gebeurtenissen.