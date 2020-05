Ondernemingsrechtbank hervat op 29 mei Wouter Hertogs

08 mei 2020

18u50 0 Brussel De Nederlandstalige ondernemingsrechtbank van Brussel laat de inleidingszittingen van de eerste kamer vanaf 29 mei opnieuw plaatsvinden. Er werd een leidraad opgesteld zodat de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad kunnen nageleefd worden.

Partijen en advocaten die aanwezig moeten zijn wordt gevraagd om zich een kwartier, en niet eerder, voor het aanvangsuur, aan te melden. Zo kunnen ze hun aanwezigheid al registreren voor ze zich naar de zittingszaal begeven. De zaken die voorkomen, worden behandeld op een vast uur en in een vast tijdslot van een halfuur. Een verstekvonnis kan uitgesproken worden aan het einde van de zitting. Het is voor iedereen verplicht om een mondmasker te dragen. Zonder mondmasker zal de toegang tot het gerechtsgebouw geweigerd worden. Een gezonde sociale afstand van 1,5 meter moet zoveel mogelijk bewaard worden. Wie zich ziek voelt of lichte symptomen vertoont wordt gevraagd om niet naar de rechtbank te komen en deze telefonisch of per mail te verwittigen.