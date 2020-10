Ondernemersorganisatie NSZ: “Dit zal voor veel cafés genadeslag zijn” SRB

07 oktober 2020

16u27

Bron: Belga 0 Brussel Dat cafés en bars in Brussel een maand lang de deuren moeten sluiten, zal voor vele “de genadeslag” zijn. Daarvoor waarschuwt ondernemersorganisatie NSZ woensdag.

Na crisisberaad over de Brusselse situatie is beslist om alle cafés en feestzalen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest vanaf donderdagochtend 7 uur een maand lang te sluiten. Er wordt ook een alcoholverbod ingesteld in de openbare ruimte dat de klok rond geldt.

“De uitbaters hebben al in het hele land grote moeite om te herstellen van de lockdown. Maar in Brussel is de situatie nog alarmerender. Deze nieuwe sluiting zal waarschijnlijk de genadeslag zijn voor velen”, zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.

Veel te snel

Ze wijst erop dat veel van de zaken aanzienlijke financiële inspanningen hebben geleverd om veiligheidsmaatregelen te nemen voor hun zaak, hun klanten en hun personeel.

Bovendien gaan de nieuwe maatregelen volgens het NSZ veel te snel in, waardoor er nog heel wat problemen opduiken. “Wat gebeurt er bijvoorbeeld met voedselvoorraden die niet kunnen worden geconsumeerd? Wat met het personeel?”, vraagt Mattheeuws zich af.

Brussels minister-president Rudi Vervoort kondigde woensdag aan dat er een compensatie zou komen voor de cafés, maar dat het nog niet duidelijk is welke vorm die zal hebben.