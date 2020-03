Ondanks waarschuwingen troepen eerste zonnekloppers samen SHVM

17 maart 2020

13u51 2

Wie door onze steden wandelt, ziet dat een aantal mensen het nog steeds erg moeilijk heeft om binnen te blijven en om vooral niet in groep samen te komen. Dat was vandaag ook het geval aan de Beurs in Brussel. De eerste zonnestralen triggerden een aantal zonnekloppers om buiten te komen en te genieten van het goede weer, ondanks de verstrengde maatregelen in verband met het coronavirus. Een hapje en een drankje kon enkele Brusselaars niet tegenhouden om op een bankje een praatje te slaan met enkele vrienden.

Meer over Brussel

Beurs