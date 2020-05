Ondanks sluiting toch nog leven in de Kruitfabriek: nieuwe tuinschommel doet zijn intrede JCV MKV

17 mei 2020

16u07 2 Brussel Hoewel de Kruitfabriek in Vilvoorde tot nader order gesloten blijft, is er toch nog leven in de brouwerij. In de tuin werd dit weekend een nieuwe constructie geplaatst die een nieuwe rust- en pauzeplek moet worden.

De constructie kwam er dankzij een samenwerking met drankenleverancier Lillet. “Zij weten dat wij niet op zoek zijn naar traditioneel promotiemateriaal als parasols en bierkaartjes”, zegt de Vilvoordse schepen voor Economie Didier Cortois (Open VLD). “Daarom hebben we samen dit bedacht. De bedoeling is dat het een nieuwe rust- en pauzeplek wordt in onze tuin. We hebben daarvoor samengewerkt met VakWerk, een organisatie die allerlei originele constructies maken met stellingmateriaal.”

Voorlopig blijft het nog even wachten om van de schommel te genieten, de Kruitfabriek blijft tot nader order nog dicht. “We wachten op een beslissing van de Nationale Veiligheidsraad”, zegt Cortois. “Maar het ziet ernaar uit dat bij een opstart van de horeca de terrassen een belangrijke rol zullen spelen en dan zijn we met onze tuin uitstekend geplaatst.”