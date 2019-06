Ondanks de wildgroei: ook elektrische deelscooter Felyx wil Brussels straatbeeld inpalmen SZM

04 juni 2019

16u39 0 Brussel Er is alweer een nieuw merk voor elektrische deelscooters in Brussel. Het Nederlandse bedrijf Felyx palmt met 614 e-scooters vanaf midden juni het Brussels straatbeeld in. Ondertussen zijn er zo’n 3.400 verschillende deelsteps, 500 Uber JUMP-fietsen, 300 elektrische Scooty’s en in de zomer komen er ook een nog onbekend aantal elektrische Yodacity scooters uit.

Je houdt ervan of je bent er resoluut tegen, op een paar maanden tijd hebben de elektrische vervoersmiddelen de hele stad veroverd. Maar aan elke medaille is er een keerzijde, niet iedereen is even verheugd op deze elektrische golf. Er is zelfs een instagram pagina @birdgraveyard, waarop mensen over heel de wereld steps vernielen. In Brussel, waar er ondertussen een kleine 5.000 deelsteps, -fietsen en -scooters zijn, worden de straten ook lichtjes overspoeld.

Het principe is bij elk van deze voertuigen hetzelfde. Je kan de step, fiets of scooter terugvinden op de app en die ontgrendelen voor 1 euro. Daarna betaal je 0,15 euro per minuut voor de steps en fietsen en 0,25 euro voor de scooters.

Rolstoelgebruikers en slechtzienden

De grootste kritiek op al deze vervoersmiddelen is waarschijnlijk het principe dat je de steps, fietsen en scooters overal op straat kan achterlaten, het zogenaamde ‘freefloating system’. Als je maar een paar minuten door de stad loopt, dan merk je meteen de impact van deze elektrische voertuigen. Maar, vaak zie je ook de chaos die ze veroorzaken. Mensen die tussen voetgangers door op het voetpad rijden, die de verkeersregels niet volgen, die een passagier meenemen die zich krampachtig vasthoudt, steps die op een hoopje gedumpt worden op straat,... Het is ook net dat laatste dat voor veel problemen zorgt, vooral voor rolstoelgebruikers en blinden en slechtzienden.

“Ze staan vaak in de weg, waardoor blinden en slechtzienden erover kunnen vallen”, zegt Charlotte Santens, woordvoerder van de Brailleliga. “Als ze op geleide lijnen staan, dan geraken blinden en slechtzienden ook volledig gedesoriënteerd en weten ze bijvoorbeeld niet dat er een oversteekplaats aankomt.” Voorlopig zijn er in Brussel geen precieze regels, maar Santens hoopt dat er in de toekomst een omkadering komt zodat ze de voetgangers niet meer belemmeren.

Meer ongelukken

Het aantal ongevalletjes is ook gestegen met de opkomst van deze deelvoertuigen. Door de hoge snelheid en dunne banden van de steps, zijn ze bij elke kasseitje instabiel. In april was er in Brussel een eerste dodelijk ongeval met een elektrische deelstep. Een 41-jarige man werd zwaargewond aangetroffen op een bankje, met een step aan zijn voeten. Op bewakingsbeelden bleek dat de man verongelukt was met de step en dat er geen andere personen of voertuigen bij het ongeval betrokken waren. Volgens artsen is er vaak sprake van verwondingen aan het hoofd en neusbreuken maar ook van verwondingen aan de wervelkolom, of breuken aan de bovenste ledematen.