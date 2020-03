Onafhankelijke designwinkels vinden onderdak op Vlaamsesteenweg: “Buurt is de laatste jaren fel opgeleefd” JCV

05 maart 2020

15u21 0 Brussel Met het aangekondigde vertrek van optiek Hoet, wordt er opnieuw druk gespeculeerd over de toekomst van de Dansaertstraat. De straat was eens de thuis van onafhankelijke winkels, maar ziet steeds meer ketens komen. In andere buurten, zoals op de Vlaamsesteenweg, duiken dan weer juist meer eigen design- en modezaken op.

Met brillenwinkel Hoet verliest de Dansaertstraat een van haar iconische zaken. Eind april is het gedaan voor de Brusselse vestiging. Voortaan zal de optiekzaak zich concentreren op haar vestiging in Brugge. “Een enkele oorzaak is er niet”, zegt zaakvoerder Frederik Ghesquière. “Maar eind april houden we er mee op.”

De stopzetting van de winkel van Hoet doet de speculaties over de Dansaertstraat weer oplaaien. “Maar het is zeker niet zo dat het hier slecht gaat”, zegt Sonja Noël van Stijl, een ander Dansaerticoon. “Integendeel, hier staat nauwelijks een pand leeg en de zaken gaan goed. Wat je wel ziet, is dat er meer ketens hun intrede doen en dat zelfstandige zaken het moeilijk hebben.”

Noël stond enkele jaren geleden op de barricaden tegen de komst van de kledingketen Cos. “Ik ben een grote voorstander van onafhankelijke zaken want zij zorgen voor meer werkgelegenheid en diversiteit”, zegt ze. “De straat doet het goed, maar je ziet winkels sluiten terwijl er andere bijkomen. Gelukkig is er nog veel diversiteit, maar dan soms meer op andere plaatsen.”

Lagere huur en kleinere panden

Veel van de kleine en hippere zaken zoeken de Dansaertstraat niet meer op. Zij zoeken een stek in andere wijken van het centrum, zoals de Hoog- en de Blaesstraat in de Marollen, of de Vlaamsesteenweg, op een steenworp van de Dansaertstraat. “Ik heb het hier inderdaad sterk zien evolueren”, zegt Jean-Louis Motte, die in zijn zaak Bel’Arte op de Vlaamsesteenweg werk van Belgische ontwerpers verkoopt. “Zeker hier in het eerste deel van de steenweg is er nauwelijks nog een plaats vrij. Toen ik hier begon in 2014 was dat nog anders.”

Dat de Vlaamsesteenweg het goed doet bij de hippere zaken heeft volgens Motte verschillende oorzaken. “De huur is hier lager en de ruimtes zijn kleiner”, zegt hij. “Ik hou mijn winkel bijvoorbeeld alleen open en daardoor heb ik geen personeelskosten. Op de Dansaertstraat heb je toch veel grote panden, terwijl de huurprijzen er waarschijnlijk sterk gestegen zijn. Dat maakt het moeilijk voor onafhankelijke winkels. Je ziet dan ook dat zij vertrekken en er grotere merken of ketens in de plaats komen. Dat is iets dat je in elke grote stad ziet.”

De Vlaamsesteenweg is dus wat meer aangepast aan de kleine zelfstandige. “De zaken gaan hier zeer goed, met de kerstmarkt hebben we een massa volk gezien”, zegt Motte. “In de Dansaertstraat heb je trouwens misschien meer gevolgen van de werken aan de voetgangerszone, die nog altijd bezig zijn. Op termijn zal dat goed zijn voor de stad, maar nu voel je wel de effecten. Eens die af is, wordt het uitkijken hoe het centrum van Brussel verder zal veranderen.”