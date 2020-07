Ommegang vervangen door projecties op Grote Markt JCV

01 juli 2020

13u45 0 Brussel Geen Ommegang dit jaar door de coronacrisis, maar de organisatie komt nu met een alternatief. Van 1 tot 5 juli komen er projecties op de Grote Markt. Het is echter niet de bedoeling dat je daarvoor naar Brussel komt.

Paul Le Grand, voorzitter van de organisatie, stelt dat “het doel niet is om mensen naar de Grote Markt te lokken, maar om het publiek aan te moedigen om op 3 juli om 18.00 uur in te loggen op de Facebookpagina om een virtuele belevenis van de Ommegang mee te maken die een stukje geschiedenis van ons land beschrijft”. De projectie wordt uitgezonden op de gevel van het stadhuis van 1 tot 5 juli van 22.45 uur tot 12.30 uur (elke 20 minuten).

De Ommegang herdenkt de intrede van Karel V en zijn zoon Filip in 1549 in Brussel. De projectie zal de toeschouwers onderdompelen in een sfeer die renaissance en moderne tijd vermengt. Manneken Pis zal voor de gelegenheid zijn traditionele herderskostuum dragen.

Deze editie van de Ommegang moest ook de officiële erkenning op 11 december 2019 vieren van deze eeuwenoude traditie als immaterieel cultureel erfgoed van Unesco. Ook had Rusland normaal verwelkomd worden als eregast, als corona er niet tussen gekomen was. De volgende editie vindt nu plaats op 30 juni en 2 juli 2021.