Ommegang erkend als werelderfgoed door Unesco JCV

11 december 2019

17u39

Bron: Belga, eigen berichtgeving 2 Brussel De Ommegang is door de Unesco erkend als immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid. Dat heeft Unesco woensdagavond bekendgemaakt.

Het Brussels Gewest diende in 2017 al een aanvraag tot erkenning in en die werd woensdag op de vergadering van de Unesco in Bogota ook goedgekeurd. De organisatie van De Ommegang reageert tevreden. “We zijn heel fier met deze erkenning”, aldus Paul Le Grand, voorzitter van Ommegang Brussels Events.

De Ommegang gaat elk jaar door en trekt van het Warandepark naar de Grote Markt. De stoet is een historische reconstructie van de ontvangst in Brussel in 1549 van Filips II van Spanje, de zoon van keizer Karel V. De keizer zelf was erbij op die eerste Ommegang. Sinds 1930 wordt er een moderne versie van de optocht georganiseerd die gebaseerd is op beschrijvingen van de eerste stoet. In 2020 gaat de Ommegang door op 1 en 3 juli.

Voor Brussel is het niet de eerste erkenning als immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid. Het planten van de Meyboom is al sinds 2008 ingeschreven op de lijst. Ook de Grote Markt en verschillende art nouveau-gebouwen zijn erkend als werelderfgoed.