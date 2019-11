Gesponsorde inhoud Om het CIVA kan je niet heen Commerciële redactie

08u00 0 Aangeboden door Civa Hoor je het in Keulen donderen als je het woord CIVA hoort vallen? Daar wil het Brusselse Architectuurmuseum verandering in brengen. Met deze vier troeven in het achterhoofd wil jij het CIVA – en hun tijdelijke expo Architects at Play – met eigen ogen zien.

Wervelende ode aan de homo Ludens

Liefhebbers van Brusselse architectuur, landschapsarchitectuur en patrimonium vonden al langer de weg naar het CIVA (Brussels centrum voor architectuur, stedenbouw en landschap) in Elsene. Zeker is dat de huidige expo Architects at Play niet alleen koren op de molen zal zijn van architectuurliefhebbers, maar ook hun kinderen zal weten te bekoren. In de tijdelijke expo loopt het speelterrein van kinderen en dat van architecten, kunstenaars en ontwerpers immers in elkaar over. Geen wonder als je weet dat kinderspelletjes altijd al een broedplaats geweest zijn voor het bedenken van nieuwe werelden, en dat architecten ook onafgebroken nieuwe werelden verbeelden. A match made in heaven!

Tijd voor actie!

Het blijft in CIVA niet bij pancartes lezen en gedwee pijlen volgen. Een glijbaan om af te glijden, een zandbak om te bouwen, een rots om te beklimmen, een toren om je in te verstoppen, een klein theatertje… Het is duidelijk dat je in deze expo de handen uit de mouwen steekt en zelf spelenderwijs op verkenning gaat: vier speelse werelden – doolhoven, symbolisch speelgoed, bouwspellen en strategiespellen – komen op die manier voor je ogen tot leven. Een expo taaie kost? Hier raak je van het tegendeel overtuigd! Om nog te zwijgen over de onweerstaanbare drang om dat honderd jaar oude speelgoed (o nostalgie!) mee naar huis te nemen.

Wist je dat...

… het Brussels gewest bijna 300 speeltuinen en meer dan 140 omnisportterreinen of skateparks heeft? Dat Architects at Play moeiteloos de link legt tussen de CoBrA-groep (avant-gardebeweging van kunstenaars uit Denemarken, België en Nederland met leden als Karel Appel, Pierre Alechinsky, Corneille en Constant) en de glijbaan ernaast? Dat Paul Robbrecht en Hilde Daem, het architectenduo dat de Stadshal in Gent en het Concertgebouw in Brugge ontwierp, ook weleens een poppenkast willen maken voor hun kleinkinderen, en dat je die ook in de expo kan ontdekken? Dat wanneer je je het hoofd breekt over hoe in hemelsnaam te beginnen aan die boomhut voor zoon- of dochterlief, je maar beter beseft dat de oorsprong van de architectuur ligt in het bouwen van zo’n primitieve hutten en dat je dus pionierswerk verricht? Voor je er erg in hebt, transformeer je (en je gezelschap!) in een wandelende encyclopedie.

Maar er is méér...

CIVA zou CIVA niet zijn als er naast boeiende expo’s niet nog veel meer te beleven viel. Van een bookshop met zowel kunstzinnige als didactische boeken over kinderateliers met originele invalshoeken en inspirerende lezingen tot een uitgebreide bibliotheek en vier verdiepingen archieven: hier ben je zonder twijfel enkele uren zoet. Enkele voorbeelden? Kinderstad dompelt jong en oud onder in de geschiedenis van de Brusselse architectuur en stedenbouw van de 19de eeuw tot nu: mascottes Marcel en Jeanne nemen je op sleeptouw door de stad langs een parcours met spelletjes, tekeningen, maquettes en foto’s. Je kennis over het Brusselse patrimonium verdiep je dan weer met lezingen: zo vertellen architect Christophe Mercier en voormalig Brussels bouwmeester Olivier Bastin over de speelpleinen en skateparken, en hun plaats in de stad. Hoe is het gesteld met het speelweefsel dat uitnodigt tot avontuur, maar ook gebonden is aan veiligheidsnormen? Wedden dat het Brusselse patrimonium binnenkort geen geheimen meer voor je heeft?