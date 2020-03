Offscreen Film Festival zet cultfilms in de kijker JCV

04 maart 2020

13u25 0 Brussel Tot 22 maart kan je op het Offscreen Film Festival weer meer dan 80 obscure films ontdekken in verschillende kleine Brusselse bioscopen. Voor de dertiende editie van het festival werd de programmatie opgedeeld in drie thema’s.

Offscreen Film Festival mikt zoals gewoonlijk op films die minder bekend zijn bij het grote publiek. Daarnaast zijn er ook ‘offscreenings’ van films die nog niet uitgegeven zijn. Het festival start woensdag met de vertoning van ‘About Endlesness’ van Roy Anderson.

De films zijn te zien in onder meer Bozar, Cinema Nova, Cinematek en Cinema RITCS. De thema’s dit jaar zijn Hong Kong, beach party & beach horror en films over tijdreizen. De Amerikaanse regisseur Jeff Lieberman is de eregast van dit jaar. Op 20 maart zal hij zijn films ‘Squirm’ en ‘Remote Control’ zelf komen voorstellen in Cinema Nova.

Het hele programma is te vinden op www.offscreen.be.