Offerblokdief weigert bijstand zwarte advocaat: 30 maanden cel gevorderd Wouter Hertogs

18 maart 2020

16u16 1 Brussel Een man die terechtstaat voor een resem tenlasteleggingen, waaronder de diefstal van geld uit het offerblok van een kerk in Groot-Bijgaarden, riskeert 30 maanden cel. Na zijn arrestatie weigerde de man te worden verhoord, omdat de advocaat die hem was toegewezen, zwart was. De strafpleiter diende daarop klacht in tegen de verdachte.

In de nacht van 15 op 16 november 2019 werd de 29-jarige Algerijn opgepakt nadat hij enkele uren eerder geld zou hebben gestolen uit het offerblok van een kerk in Groot-Bijgaarden. Bij zijn arrestatie bleek hij een valse identiteitskaart en een stanleymes en pepperspray op zak te hebben.

De man, die illegaal in het land verblijft, verzette zich nadien bij zijn verhoor omdat zijn advocaat een zwarte huidskleur had. Daarbij zou hij een resem racistische verwijten in het rond hebben gespuid. Uit verder onderzoek bleek dat de man in oktober ook al een reiskoffer zou hebben gestolen in Sint-Gillis.

Het parket vervolgt de man nu voor twee feiten van diefstal, verboden wapendracht, heling, het verspreiden van denkbeelden gegrond op rassuperioriteit of rassenhaat, valse naamdracht en illegaal verblijf. De openbaar aanklager vorderde voor elke tenlastelegging een aparte straf, samen goed voor 30 maanden celstraf. De advocaat van de beklaagde vroeg om een straf met uitstel. Uitspraak volgt op 21 april.