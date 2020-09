Oekraïner fabriceert kinderporno met eigen dochter in hoofdrol: “Een kernpedofiel van het zuiverste soort” Wouter Hertogs

18 september 2020

12u20 9 Brussel Een Oekraïense veertiger riskeert 12 jaar cel voor het downloaden, verspreiden én fabriceren van kinderporno. Een van de slachtoffers was zijn eigen dochter. Volgens het parket moet de man ook 10 jaar lang ter beschikking gesteld worden van de strafuitvoeringsrechtbank.

In 2014 stootte de politie van het Australische Queensland op 176 kinderpornografische beelden die gedeeld werden op een Russisch forum. Het ging om beelden van een meisje jonger dan 7 dat op zeer ernstige manier misbruikt werd. De Australische politie nam contact op met Interpol en na controle bleek dat het om beelden ging die nog nooit eerder waren opgedoken, zodat meteen het vermoeden rees dat de maker ervan ze zelf had gedeeld. Onderzoek wees uit dat de beelden in 2011 gemaakt waren, en op één van de foto’s was een koffer te zien met een sticker van de luchthaven in Lissabon. Onderzoek in Portugal leverde echter niet meteen resultaat op. Twee jaar later, in 2016, doken dezelfde beelden opnieuw op, opnieuw op een Russisch fotosharing-forum. Ditmaal konden de e-mailadressen achterhaald worden van de persoon die ze gepost had. Het bleek te gaan om een man die al enkele jaren in Portugal en Spanje werkte. Die man bleek ook nieuwe beelden van een ander zeer jong meisje te posten, die gemaakt waren in 2014, maar ook toen liep het spoor dood.

Facebookfoto’s

Pas in 2018 kwam het onderzoek in een stroomversnelling toen opnieuw de politie in Queensland vaststelde dat er nieuwe beelden gedeeld werden door dezelfde maker. Ditmaal leidde speurwerk naar een IP-adres in België. “Onderzoek op open bronnen op het internet leidde de federale gerechtelijke politie (FGP) naar andere, niet-kinderpornografische foto’s op Facebook waarop een meisje te zien was dat erg sterk leek op het slachtoffer op de laatste reeks foto’s”, zei substitute Marie-Rose Brouckère van het Brusselse parket. “Verdere vergelijking wees uit dat het om hetzelfde meisje ging en dat de foto’s gepost waren in België.”

Vijf slachtoffers

Uiteindelijk kwam de FGP terecht bij een Oekraïense veertiger die illegaal met zijn vrouw en dochter in België verbleef. Dat meisje bleek één van de slachtoffers op de foto’s. De vier andere kinderen die op zijn foto’s opdoken, waren kinderen van vrienden en kennissen uit Oekraïne. Op de computers van de man trof de politie nog 18.000 kinderpornografische foto’s aan die al gekend waren, maar ook 92.000 beelden en enkele duizenden video’s die nog onbekend waren. Het ging steeds om zeer jonge kinderen die soms op de meest gruwelijke wijze misbruikt werden. “De verdachte is volgens de psychiaters een kernpedofiel die geen enkele vorm van schuldbesef toont en bij wie het gevaar op recidive zeer groot is”, aldus nog het parket dat een gevangenisstraf van 12 jaar en een terbeschikkingstelling van 10 jaar vorderde. De verdediging pleitte voor een straf met gedeeltelijk probatie-uitstel zodat de man zich zou kunnen laten behandelen. Uitspraak op 16 oktober.

