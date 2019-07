Oefening is het halve leven voor brandweerduikers: “Leren om alles op de tast te doen” JCV

27 juli 2019

11u59 0 Brussel De duikploeg van de Brusselse brandweer komt vaak in het nieuws bij incidenten op het kanaal in de hoofdstad. 60 keer per jaar rukken ze uit voor voertuigen of mensen die in het water belanden. Nog veel vaker vind je ze op hun trainingsplek. “Vaak oefenen is cruciaal om onze job veilig te doen.”

Onder een loden zon oefent de verzamelen de duikers van wacht langs de oevers van het kanaal. Op het programma vandaag: een wagen opduiken en naar boven halen. Op de kade is het puffen, zeker met een dik duikpak aan en 30 kilogram aan uitrusting op je rug. “Een jaar geleden moesten we midden in de winter afval opruimen in de vijver aan het Rood Klooster”, zegt brandweerduiker Domingo Imbrechts (30). “We moesten het ijs wegkappen voor we konden werken. Behoorlijk koud dus, maar vandaag zou je er bijna heimwee naar krijgen.”

De 26 duikers van de Brusselse brandweer kennen de plek vlakbij de jachthaven maar al te goed. Ze oefenen hier bijna dagelijks om hun training op peil te houden. Erg belangrijk gezien de risico’s van hun job. “Vandaag kan je ongeveer 30 centimeter ver zien”, zegt Imbrechts. “En dat is erg goed zicht. Meestal zie je geen hand voor je ogen. We moeten dus leren om alles op de tast te doen. Daarom oefenen we zo vaak. Op de bodem van het kanaal ligt een laag slib waar je makkelijk vast in kan raken, zoals drijfzand. Er komt dus wel wat risico bij kijken.”

Schat gevonden

De duikers komen elk jaar ongeveer 60 keer tussen bij incidenten, niet alleen in Brussel, maart ook in Vilvoorde en Ruisbroek bijvoorbeeld. Meestal gaat het om mensen en voertuigen die in het water belanden. Soms worden er al wat vreemdere voorwerpen gevonden. “Bij een oefening in Anderlecht doken we onder een boot”, zegt Imbrechts. “Ik had toen gewed met een collega dat ik een schat zou vinden. Net voor we naar boven zouden gaan, vond ik iets op de bodem. En jawel, bleek het om een brandkast te gaan. Iemand had de onderkant open gesneden en had ze dan in het kanaal gedumpt.”

Wie duiker wil worden bij de brandweer beschikt maar beter over goede papieren. “Je moet een aantal testen en fysieke proeven afleggen”, zegt Imbrechts. “En die waren toch niet makkelijk. Bovendien moet je al een duikdiploma hebben voordat je kandidaat kan zijn. Je blijft trouwens in de eerste plaats brandweerman en je moet al in het korps zitten voordat je een specialisatie kan kiezen. Voor mij was dit dan ook een bewuste keuze. Ik wil zo veel mogelijk doen bij de brandweer. We zoeken momenteel trouwens een aantal extra mensen.”

Premies

Toch is niet alles koek en ei bij de duikers. De brandweermannen onderhandelen nog steeds met de Brusselse regering over een nieuw voorstel voor hun loon. Daarbij zou het premiesysteem voor de speciale afdelingen, zoals de duikers, op de schop gaan. Het voorstel leidde vorige maand al tot enkele vurige betogingen. Voormalig Brussel staatssecretaris Cécile Jodogne (Défi) zei toen dat het voorstel niet tot loonverlies zou leiden. “Maar volgens onze berekeningen verliezen we toch enkele honderden euro’s per maand”, zegt Imbrechts. “Als je kijkt naar de extra risico’s die we nemen, zijn die premies wel verdiend. We offeren ook veel vrije tijd op om te trainen en bij te scholen. Dat voorstel is dus niet goed voor de motivatie. Ik vrees dat veel duikers ermee zullen stoppen als dit goedgekeurd wordt.”