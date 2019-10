Odisee-hogeschool gaat van start met opleiding voor OKAN-leerkrachten



SZM

18 oktober 2019

17u42 0 Brussel Op de hogeschool Odisee in Brussel is het nieuwe postgraduaat ‘Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers’ van start gegaan. De hogeschool wil met die opleiding scholen en leerkrachten helpen om niet-Nederlandstalige leerlingen te ontvangen en begeleiden. Hiermee wil Odisee ook een antwoord bieden aan het schrijnend tekort aan OKAN-klassen.

Het nieuwe postgraduaat vertrekt vanuit onderzoeksonderbouwde workshops waarbij studenten ontdekken hoe ze anderstalige nieuwkomers best opvangen, hoe ze een onthaalklas inrichten en hoe ze de nieuwkomers taalvaardig kunnen stimuleren zodat ze vlotter aansluiten bij hun medeleerlingen. Naast het onderwijskundige luik leren de studenten dus ook het sociale aspect.

“Met dit postgraduaat komen we tegemoet aan de groeiende nood aan professionalisering in dit vakgebied”, zegt Heleen Vandromme, directeur Advanced education aan Odisee. “We willen met deze opleiding scholen helpen om het onthaal van anderstalige nieuwkomers - de zogenoemde OKAN-klassen - kwalitatief uit te bouwen.”

Praktijkgericht

De opleiding is opgebouwd uit zes onderdelen. Daarbij komen tal van thema’s aan bod, zoals onthaal van anderstalige nieuwkomers en alfabetisering. “Het postgraduaat bestaat ook uit meer dan alleen lessen”, aldus Goedroen van Lunenburg. “Zo is er een uitgebreid praktisch luik, met 18 uur stage in een praktijkschool. De opleiding is bovendien tot stand gekomen in cocreatie met verschillende gespecialiseerde organisaties, zoals vzw Foyer, het overheidsagentschap voor Integratie en Inburgering, het Huis van het Nederlands, Solentra - dat zorg biedt aan jonge vluchtelingen - het Centrum Algemeen Welzijnswerk, het Instituut Anneessens-Funck, VTI Aalst en het Onderwijscentrum Brussel. We brengen in dit OKAN-postgraduaat dus expertise uit verschillende hoeken samen.”

Naast deze gloednieuwe opleiding voor OKAN-leerkrachten, biedt Odisee al 15 jaar een bijzonder succesvol postgraduaat NT2 aan. “Die opleiding is gericht op leerkrachten die Nederlands geven aan volwassenen die een andere taal spreken. Maar we vonden de tijd dus rijp om ook voor de doelgroep van anderstalige kinderen een specifieke lerarenopleiding te starten”, besluit Jona Hebbrecht.