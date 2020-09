Odette laat voorlopig niet veel sporen na in Brussel JMBB

26 september 2020

09u58 0 Brussel Tot dusver heeft Odette weinig sporen nagelaten in het Brussels Gewest. Op een tiental kleinere interventies na bleef het heel rustig, laat woordvoerder Walter Derieuw weten.

Drie ontwortelde bomen, twee ondergelopen straten door een verstopte straatkolk, vier interventies voor waterinfiltraties en nog eens vijf voor diverse voorwerpen die aan het lot van Odette onderdanig waren: dat is voorlopig het bilan van het stormweer in Brussel. “Maar nu het wat is beginnen op te klaren, komen de oproepen wel binnen", zegt Derieuw. Een totaal aantal oproepen met betrekking tot het stormweer heeft de Brusselse brandweer niet, maar vermoedelijk zullen er in de loop van de ochtend nog heel wat telefoontjes binnenkomen.