OCMW van Stad Brussel biedt extra studiezaal aan in Laken JCV

13 november 2019

15u23 0 Brussel Het OCMW van de Stad Brussel gaat wegens groot succes haar aanbod van studiezalen uitbreiden. Voor de komende examenperiode worden er drie nieuwigheden gelanceerd: een langere openingsperiode, een nieuwe studiezaal in de Modelwijk en nieuwe workshops.

Voor veel Brusselse studenten is het niet eenvoudig om thuis een rustige studieplek te vinden. Iets meer dan een jaar geleden besloot het Brusselse OCMW dan ook om een aantal zalen open te stellen voor studenten. Honderden studenten maakten daar al gebruik van.

“Gezien het succes van de studiezalen willen we het aanbod uitbreiden”, zegt OCMW-voorzitter Karine Lalieux (PS). “Tijdens deze examenperiode zullen de zalen al vanaf midden november de deuren openen. In samenwerking met de Lakense Haard wordt er ook een nieuwe zaal geopend midden in de Modelwijk in Laken. Daarnaast geeft een nieuwe samenwerking met de ‘Pôle académique de Bruxelles’ ons de gelegenheid om een gratis workshop ‘Verhoog je slaagkansen’ aan te bieden.”

In elke Brusselse deelgemeente wordt een zaal voorzien, voor in totaal 250 plaatsen. Toegang is gratis, maar je moet wel je studentenkaart laten tonen.