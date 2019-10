OCMW Stad Brussel bouwt 300 extra woningen: “Nodig voor mensen in moeilijke situaties” JCV

09 oktober 2019

17u58 0 Brussel Het OCMW van de Stad Brussel zal de komende vijf jaar beginnen met de bouw van bijna 300 extra woningen. De nadruk lig daarbij op mensen in een kwetsbare situatie, zoals eenoudergezinnen, ouderen en daklozen. Het OCMW begroot voor het project ruim 57 miljoen euro.

Het OCMW draagt zo zijn steentje bij aan het plan van de Stad Brussel om tegen 2024 alvast 750 nieuwe woningen te voorzien. Het OCMW is immers al sinds mensenheugenis een belangrijke vastgoedspeler in de Stad. Nu al beheert het OCMW bijna 2.200 woningen.

De nieuwe woningen moeten volgens bevoegd schepen Karine Lalieux (PS) vooral kwetsbare groepen ten goede komen. “We mikken onder meer op eenoudergezinnen en ouderen”, zegt ze. “Daar gaan we ook gemeenschappelijke voorzieningen bouwen, zodat bewoners elkaar kunnen helpen. Alleenstaande moeders hebben het vaak moeilijk om opvang te vinden zodat ze kunnen werken.”

Middenklasse

Daarnaast komen er ook 26 transitwoningen voor daklozen. “Dat is zeer belangrijk om hen opnieuw een rol in de maatschappij te geven”, zegt Lalieux. “Maar we voorzien ook huur- en koopwoningen voor middeninkomens zodat Brusselaars eindelijk een eigen woning kunnen verwerven.”

In totaal wil het OCMW 18 projecten opstarten die samen 296 wooneenheden moeten opleveren. Een groot deel daarvan komt in de Marollen te liggen, maar ook in Haren, Laken en Neder-Over-Heembeek start het OCMW werven op. Die worden verdeeld over nieuwbouw of renovaties en moeten op zijn minst passiefwoningen worden. “We werken zo veel mogelijk energieneutraal”, zegt Lalieux. “We willen onze verantwoordelijkheid voor het klimaat opnemen.”

In totaal kost het plan bijna 57,7 miljoen euro. Het geld daarvoor wordt momenteel nog bij elkaar gezocht, maar dat mag volgens Lalieux maar een formaliteit zijn. Tegen 2024 moeten alle werken op zijn minst opgestart zijn.