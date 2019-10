OCMW Schaarbeek richt opvangplaats in voor daklozen in Sint-Suzannakerk JCV

18 oktober 2019

10u02 0 Brussel Het OCMW van Schaarbeek, de Schaarbeekse afdeling van het Rode Kruis en de Vereniging der Parochiale Werken Decanaat Brussel Noord-Oost organiseren deze winter een opvang plaats voor daklozen in de Sint-Suzannakerk. Die zogenaamde ‘chauffoir’ opent op 4 november.

daklozen of mensen die slecht gehuisvest zijn krijgen in het verwarmde lokaal koffie, boterhammen en soep aangeboden krijgen. Een hoderdtal mensen kunnen in het lokaal terecht.

De zoiektocht naar een lokaal had wel wat voeten in de aarde. “De zoektocht naar een nieuw lokaal om de bezoekers te ontvangen en dat aan onze verwachtingen voldeed, ging al in augustus van start en verliep moeizaam”, zegt Sophie Querton, Voorzitster van het OCMW van Schaarbeek. “Ik verheug me over deze samenwerking met het Rode Kruis en de vzw die de Sint-Suzannakerk beheert.”

Het lokaal blijft open tot 30 april volgend jaar.