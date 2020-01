OCMW’s gaan beleidsmaatregelen gelijk trekken JCV

17 januari 2020

16u38 0 Brussel De 19 Brusselse OCMW’s zullen in 2020 verschillende delen van hun beleid gelijk proberen te trekken zodat mensen makkelijker toegang moeten krijgen tot gezondheidszorg. Er wordt gewerkt aan het gebruik van dezelfde types documenten en medische kaarten.

De werking van de OCMW’s werd onder de loep gehouden in een vergelijkend onderzoek. Daaruit bleek dat er veel verschillen zijn het beleid van de OCMW’s. Zeker als het gaat om de administratie. Binnen het onderzoek werd ook bekeken welke delen van het beleid gelijk konden getrokken worden voor alle OCMW’s.

In een eerste fase zal er gewerkt worden aan een gemeenschappelijke overeenkomst met bijvoorbeeld huisartsen. De automatisering van de toegang tot zorg is een volgend punt, want er moet een beveiligde databank komen die toegankelijk is voor de verschillende partners. Daarnaast is het nog de bedoeling om een uniforme gezondheidskaart te ontwikkelen en tenslotte volgt ook een herziening van de lijst van geneesmiddelen categorie D. Elk OCMW beoordeelt deze nu namelijk op een andere manier en dus is er een veralgemening nodig om ook in alle gemeenten dezelfde prijzen te hanteren.

“Dit onderzoek is een mooie aanzet om de discussies met de OCMW’s op te starten”, zegt stelt Karine Lalieux (PS), voorzitter van de Federatie van Brusselse OCMW’s. “Het is belangrijk voor de mensen om te weten dat we bij onze keuzes altijd de beste oplossing zullen kiezen. Het is niet de bedoeling om met deze harmonisatie te gebruiken als een excuus om te besparen. Het is belangrijk dat de mensen makkelijk de weg vinden naar de eerstelijnszorg”