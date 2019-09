Ocean Plastic Lab strandt aan Kanal: “De boodschap is dat iedereen kan meehelpen tegen plasticvervuiling” SZM

19 september 2019

18u04 0 Brussel De rondreizende tentoonstelling ‘Ocean Plastics Lab’ strandt voor de tweede keer terug in onze hoofdstad. V an 19 tot en met 30 september kan je gratis de vier opgezette containers bezoeken aan het museum Kanal- Centre Pompidou en van enkele studenten informatie krijgen over de plasticvervuiling in de oceaan.

Na Turijn, Parijs, Washington D.C., Ottawa, Berlijn en Lissabon, keert de tentoonstelling ‘Ocean Plastics Lab’ weer terug in Brussel. Het is een tentoonstelling op initiatief van de Europese Commissie na een G7-meeting in 2015 om watervervuiling tegen te gaan. Sinds 2017 reist een Duitse onderzoeksgroep, die de tentoonstelling heeft ontworpen, de wereld rond. De bedoeling is om bezoekers te doen nadenken over de plasticvervuiling van onze oceanen en de gevolgen daarvan voor mens, dier en de natuur.

Elk jaar belandt er 4,8 tot 12,7 miljard kilogram plasticafval in de oceanen, goed voor gemiddeld 35 vrachtcontainers per uur. “De meeste kunststoffen doen er eeuwen over voor ze volledig afgebroken zijn”, zegt Julia Schnetzer, de wetenschappelijke projectcoördinator. “Bovendien is maar 1 procent van het plastic op de oppervlakte van het water en 70 procent is op de zeebodem.” Een groot deel van dat plasticafval bestaat uit verpakkingen van voedsel, vismateriaal, zakjes, flessen en andere producten die we dagelijks gebruiken. Zeevogels en vissen slikken het per ongeluk in of raken erin verstrikt. Daarbovenop zijn er ook microplastics, die bijvoorbeeld ook in sommige kleren voorkomen. Na het wassen gaan ze mee met het afvalwater en belanden ze in de zee, waardoor vissen die opeten en bijgevolg ook weer belanden in onze voedselketen.

Vier meeslepende containers

De eerste container confronteert de bezoekers met hoe ernstig het probleem. Zelf in onbewoonde streken werd er namelijk plastic getroffen. In de tweede container kan men op een interactieve manier kennismaken met de methodes die onderzoekers gebruiken en de resultaten van hun werk. Daarna wordt er in een derde container nagegaan wat de gevolgen zijn voor mens en dier door plasticvervuiling en in de laatste container geven ze meer informatie over hoe iedereen kan meehelpen om minder plastic te verbruiken. “Onze boodschap is dat wij de oorzaak zijn, maar ook de oplossing”, zegt Schnetzer. “Iedereen kan bijdragen aan minder plasticvervuiling. Er is ook geen magische oplossing, er zijn er meerdere.”

Bezoekers kunnen in een recyclingworkshop ook hun eigen gebruikte plastic een tweede leven geven. In amper 15 minuten kan je plastic met een fiets versnipperen en omtoveren tot een totaal nieuw object.