Nuit Blanche speelt in op klimaatproblemen WHW

06 oktober 2019

16u51 0 Brussel Zaterdagavond heeft de 17e editie van NUIT BLANCHE plaatsgevonden op en rondom de Tour & Taxis-site. Onder de vlag Human >< Nature pakten 15 artistieke projecten waarvan 2 creaties en 1 première uit met projecten die zich op de uitdagingen van duurzame ontwikkeling inspireren.

De kunstenaars lieten zich inspireren door aan actueel thema. “De ontbossing in Brazilië, de natuurramp op de Bahama’s en de sanitaire ebolacrisis in de Democratische Republiek Congo tonen aan hoe zorgwekkend de milieuproblematiek is. Kunstenaars zijn niet ongevoelig voor deze natuurrampen en de klimatologische urgentie. Daarom werd ervoor gekozen om de impact van de menselijke activiteit op de planeet aan de kaak te stellen”, aldus de organisatie.

De bezoekers die zaterdagavond naar Nuit Blanche afzakten - dat kon nog tot 3 uur - werden aan de Materialenkaai meteen verrast door een erg realistische levensgrote potvis die op de oever naast het Brusselse kanaal ligt. De installatie van het collectief Captain Boomer stelde de vraag waarom de potvis overleden is en plasticvervuiling is daar mogelijk de oorzaak van. Wie wat verder dan de walvis kijkt ziet enkele oude spookachtige voorwerpen opduiken boven het wateroppervlak van de installatie “L’eau qui dort”. Die symboliseren het verlangen naar het nieuwe. Op de site van Tour & Taxis is er evenwel nog veel meer te zien. In de Watertoren staat Cénotaphe 0. Een mechanische installatie die voortdurend beeldhouwelementen in beton samenvoegt en weer uit elkaar haalt en zo een oneindige stad vormt. Of aan het gebouw van Leefmilieu Brussel zorgen mechanische spechten voor een constant wijzigende akoestische compositie, doordat ze bewegen op onzichtbare golven van de mobiele communicatie.