Nu ook steun voor Brusselse stadslandbouwers JCV

07 mei 2020

17u46 0 Brussel Het Brussels Gewest trekt 200.000 euro uit om de Brusselse stadslandbouwers te ondersteunen. Het Gewest wil er zo voor zorgen dat lokale producenten niet overkop gaan tijdens de coronacrisis.

De coronacrisis is voor sommige kleinschalige stadslandbouwers een zegen geweest. Zij zagen hun handel floreren omdat ze met een korte keten werken. Andere producenten, die leveren aan de horeca, scholen of hun voorraden op markten verkopen, hebben daarentegen aanzienlijke verliezen geleden, vooral aan het begin van de crisis.

Het Brussels Gewest trekt daarom in totaal 200.000 euro aan steun uit die verdeeld zal worden onder de vorm van premies van 3.000 euro. “Deze sector is een prioriteit voor het opzetten van een kwaliteitsvolle lokale productie”, zegt de Brusselse minister van Leefmilieu, Alain Maron (Ecolo). “Wij willen ons beleid proactief verder blijven ontwikkelen en hebben daarom doelgerichte en aangepaste steunmaatregelen genomen om deze innovatieve actoren te ondersteunen en hen in staat te stellen deze crisis zo goed mogelijk het hoofd te bieden. De COVID-19-crisis heeft de veerkracht van korte ketens aangetoond alsook het belang van het herlokaliseren van een deel van onze voedselproductie.”

Bedrijven en ondernemers die een steunaanvraag willen indienen, moeten dat voor het einde van deze maand doen.