Nog vijf kandidaten voor vernieuwing van Joods Museum JCV

10 december 2019

17u33

Bron: Belga 0 Brussel Vijf architectenbureaus zijn nog in de running om het nieuwe Joods Museum van België te ontwerpen. Ze moeten tegen eind februari een maquette voorleggen op basis van een lastenboek. Tegen de zomer zou dan duidelijk worden wie de opdracht krijgt om het meer dan een eeuw oude gebouw te vernieuwen.

Dat laat Beliris, de federale bouwheer voor Brussel, weten. Het huidige “Miniemengebouw” dateert al van 1901 en voldoet niet meer aan de noden van een hedendaags museum. De normen voor archivering van kunstwerken en het behoud van erfgoed worden niet gehaald, de brandveiligheid is niet optimaal, de ruimtes zijn te krap, de vloeren zijn vervormd en de museografie moet worden bijgewerkt. Bovendien is er geen overdekte doorgang tussen de permanente collectie in het Miniemengebouw en het achterhuis, waar tijdelijke tentoonstellingen plaatsvinden.

Heel wat van die punten kunnen alleen opgelost worden door een nieuwe structuur neer te poten. De architecten moeten binnen hun ontwerp wel rekening houden met bepaalde principes. De voorgevel in neoklassieke stijl is niet geklasseerd, maar zal wel bewaard worden. Het toekomstige Joods Museum moet daarnaast op zes verdiepingen worden ingericht en krijgt groene daken. Er komt plaats voor permanente en tijdelijke tentoonstellingen, de ticketbalie, een museumshop, een cafetaria, een pedagogische ruimte, een documentatiecentrum en een polyvalente ruimte voor minimaal 150 personen. Het is ook de bedoeling om een kunstwerk te integreren in het gebouw.

De vernieuwing van het verouderde gebouw zou in 2023 moeten starten.