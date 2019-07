Nog steeds onduidelijkheid over statuut van Deliveroo-koeriers WHW

10 juli 2019

19u02 0 Brussel Maaltijdleverdienst Deliveroo heeft voor de Brusselse arbeidsrechtbank zijn slag thuisgehaald in een zaak tegen twee koeriers die voor het bedrijf werkten hadden aangespannen. Toch is er nog steeds geen duidelijkheid over het statuut van de koeriers van diensten zoals Deliveroo.

Twee Brusselse koeriers die maaltijden leverden voor het Brits bedrijf Deliveroo stapten vorig jaar naar de Administratieve Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie (CAR), een onderdeel van de FOD Sociale Zekerheid. Ze vroegen duidelijkheid over hun statuut. De vraag rees al enige tijd of de koeriers onder het statuut van werknemer van het deelplatform vielen of het zelfstandigen waren die er diensten aan leverden. In beide gevallen zou dit een invloed hebben op hun fiscale situatie. De commissie oordeelde oorspronkelijk dat de voorwaarden waaraan de koerier werkt duiden op de arbeidsrelatie van een werknemer en dus niet van een zelfstandige.

Onduidelijkheid troef

Na de beslissing van de CAR hebben de vakbonden bij Deliveroo de directie gecontacteerd om de onderhandelingen te hervatten. Maar Deliveroo vocht de beslissing aan en stapte naar de arbeidsrechtbank. Volgens die Brusselse arbeidsrechtbank was die beslissing van CAR voorbarig, omdat er nog een sociaal onderzoek loopt bij het Brits bedrijf. Daardoor nog steeds geen duidelijkheid over het statuut van de koeriers. De fiscus gaf maaltijdkoeriers daarom ook al uitstel voor het invullen van hun belastingsbrief.