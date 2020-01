Nog steeds muizen in Brusselse gerechtsgebouwen WHW/SRB

09 januari 2020

17u05 0 Brussel De muizenplaag in verschillende Brusselse gerechtsgebouwen is nog niet ingedijkt. Dat blijkt uit enkele tweets van de voorzitster van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank.

Al enkele maanden krijgen de magistraten ook bezoek van enkele muizen die in de kantoren rondlopen. Gaby Van den Bossche, voorzitster van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank, plaatste twee maanden geleden op Twitter enkele foto’s van ongewenst bezoek in de gebouwen. Vandaag gebruikte ze hetzelfde medium om haar ongenoegen te uiten over het gebrek aan daadkracht bij de bevoegde diensten. “Er is nog niets gedaan om de muizenplaag in de Brusselse gerechtsgebouwen aan te pakken. Dagelijks vindt men in de kantoren verse uitwerpselen van muizen. (voor alle duidelijkheid : de grote problemen stellen zich niet in het gebouw vd ondernemingsRb)”, schreef ze. Daarna corrigeerde ze zichzelf met de melding dat er in de arbeidsrechtbanken al wel actie ondernomen was.