Nog steeds geen proces voor mensensmokkelaar die al jaar in voorlopige hechtenis zit Wouter Hertogs

08 mei 2020

18u43 0 Brussel Het proces van een man die al bijna een jaar in voorlopige hechtenis zit op verdenking van mensensmokkel is uitgesteld naar 22 mei. Zijn proces was eerder op 27 maart al uitgesteld naar vandaag. De rechtbank had toen zijn verzoek tot voorlopige invrijheidstelling geweigerd, omdat er niet alleen vluchtgevaar is, maar het kan ook niet gegarandeerd worden dat de man de regels van ‘social distancing’ kan respecteren op zijn adres.

De man werd in mei 2019 opgepakt als hoofdverdachte in een gerechtelijk onderzoek naar mensensmokkel. Hij wordt door het Brusselse parket beschouwd als de leider van een bende Soedanese en Eritrese mensensmokkelaars die in het Maximiliaanpark transmigranten zou hebben geronseld, om die vervolgens tegen betaling van fikse sommen op vrachtwagens naar het Verenigd Koninkrijk te zetten. Het onderzoek werd in augustus 2019 al afgesloten en vervolgens doorverwezen naar de correctionele rechtbank. Daar had het proces een eerste keer moeten plaatsvinden op 27 maart, maar door de beperkende maatregelen die opgelegd zijn in de strijd tegen het coronavirus werd de zaak uitgesteld naar 8 mei. Nu is er opnieuw een uitstel naar 22 mei.