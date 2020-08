Nog meer ‘coronafietspaden’ in aantocht JMBB

29 augustus 2020

10u29 0 Brussel Er komt nog tien kilometer coronafietspaden bovenop de huidige veertig kilometer aan tijdelijke fietsstroken in het Brussels Gewest.

Op de volgende locaties zullen de coronafietspaden binnenkort tot stand komen: Louizalaan, tussen Vleurgat en de Goedheidstraat; Lloyd Georgelaan, tussen de Generaal Jacqueslaan en het Ter Kamerenbos; Waterloosesteenweg, tussen de Abdijstraat in Elsene en de Bareel van Sint-Gillis; de De Broquevillelaan in Sint-Lambrechts-Woluwe; Hymanslaan, in het verlengde van de De Broquevillelaan; en de Brand Whitlocklaan, tussen Montgomery en Reyers.

Op de De Broquevillelaan zijn de werken al aangevat, op de andere fietspaden is het nog enkele weken wachten op de aanvang van de werkzaamheden.