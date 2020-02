Nog geen 21% normale bezetting personeel aan de slag in gevangenis Vorst SHVM

21 februari 2020

10u44 0 Brussel 20,51% van het gevangenispersoneel van Vorst is vrijdagochtend aan het werk gegaan. Dat blijkt uit cijfers die het Gevangeniswezen vrijdag heeft meegedeeld. De vakbonden staken nu al voor de vierde keer tegen de manier waarop minister van Justitie Koen Geens (CD&V) de minimale dienstverlening bij stakingen invult.

De actie begon in de meeste gevangenissen donderdagavond om 22 uur. In de nacht was nog 79 procent van het personeel in de Vlaamse penitentiaire instellingen aan de slag, maar bij de ochtendploegen was de stakingsbereidheid groter. Vooral in Vorst (20,51%) en Sint-Gillis (28,21%) is de staking goed te voelen. In Leuven-Centraal kwam er vrijdagochtend amper 17,65% opdagen.

De stakingsactie kwam er nadat minister van Justitie Koen Geens (CD&V) op 14 januari een geplande bemiddelingsvergadering met de vakbonden annuleerde. De overheid en de vakbonden raakten het niet eens over hoeveel personeel er juist nodig is om een minimale dienstverlening te verzekeren bij stakingen.

Volgens de vakbonden is de huidige regeling een aanval op het stakingsrecht, omdat te veel personeel wordt opgevorderd. Na overleg met de minister eind januari beslisten de bonden om voortaan elke vrijdag voor 24 uren het werk neer te leggen.

Maandag om 16 uur is er wel nieuw overleg gepland met de minister.