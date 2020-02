Nog altijd foutparkeerders op ‘autovrij’ Gemeenteplein in Molenbeek: “Eind maart moet er plan van aanpak zijn” JCV

25 februari 2020

10u56 0 Brussel Ondanks extra controles blijft foutparkeren een probleem op het Gemeenteplein in Sint-Jans-Molenbeek. Een breder plan dat door de gemeente werd beloofd, is nog steeds niet rond, maar tegen eind van de maand maart moet dat op tafel liggen. Parkeren op het plein is al sinds de heraanleg in 2014 verboden.

Het was VRT-journalist Riadh Bahri die de kat de bel aanbond zaterdag. Op Twitter postte hij een foto van het Gemeenteplein in Sint-Jans-Molenbeek waarop te zien is hoe het plein vol geparkeerd staat met wagens. “Zekerheden op zaterdag: het autovrije gemeenteplein van Molenbeek is nog altijd autovrij”, klonk het. “Waarom wordt dit eigenlijk gedoogd?”

Het probleem op het plein sleept al jaren aan, ondanks het feit dat het gemeentehuis aan het plein ligt en het politiekantoor maar even verderop is. Het plein werd een ‘gedeelde ruimte’ in 2014 na een heraanleg waarvoor 2 miljoen euro werd uitgetrokken. Dat betekent dat de occasionele auto het plein nog wel op mag, maar dat er zeker niet geparkeerd mag worden. Maar die regel wordt zeer regelmatig met de voeten getreden. Ook maandag waren er alweer foutparkeerders te spotten op het plein.

Controle

Nochtans ging het aantal controles op het plein stevig de hoogte in. Volgens de meest recente cijfers werden er in de eerste negen maanden van 2019 in totaal 1.377 pv’s uitgeschreven. Het jaar ervoor waren er dat nog net geen 500. De politiezone West geeft aan dat ze extra inspanningen heeft geleverd om foutparkeerders te beboeten op het plein.

De gemeente kondigde vorig jaar al een plan om de mobiliteit in de wijk en de gemeente aan te pakken. Niet alleen voor het Gemeenteplein en zijn foutparkeerders, maar een aanpak voor de hele parkeerproblematiek in Molenbeek. “Tegen eind maart moet ons voorstel klaar zijn”, zegt mobiliteitsschepen Abdellah Achaoui (PS). “We willen dit breder bekijken dan alleen maar het Gemeenteplein. Met het Good Move-plan van het Gewest moeten we de mobiliteit helemaal herdenken en dat betekent dat we de gewoonten van de burgers moeten veranderen, in de richting van andere vervoerswijzen. Al blijft er steeds een nood aan parking.”

Daarbij wordt gedacht aan een betrekking van de parking in de vlakbij gelegen Fernand Brunfautstraat. Waarom een plan al zolang op zich laat wachten? “Zowel op en rondom het plein als op de Gentsesteenweg ligt een handelskern die voor ons enorm belangrijk is”, zegt Achaoui. “Daarom willen we zoveel mogelijk betrokken partijen en handelaars spreken. Iedere schepen krijgt ook zijn inbreng vanuit zijn eigen bevoegdheden, net omdat we dit breder willen bekijken dan alleen het plein.”