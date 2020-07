NMBS plant renovatiewerken aan station van Etterbeek JMBB

01 juli 2020

18u24 1 Brussel De NMBS maakt acht miljoen euro vrij voor renovatiewerken aan het station van Etterbeek. Zowel de toegangelijkheid als het historische luik van het station staan daarbij centraal. De werken zouden vanaf 2022 van start moeten gaan.

Vorig jaar kreeg het station dagelijks een kleine 8.000 reizigers over de vloer, een gemiddelde dat vergelijkbaar is met dat van het veel grotere station Brussel-Luxemburg. Dat cijfer gaat de komende jaren wellicht nog omhoog, aangezien het station een belangrijk deel uitmaakt van het S-aanbod rond Brussel dat de NMBS de komende jaren verder wil uitbouwen. Bovendien kunnen reizigers momenteel het station slechts langs één ingang bereiken en zijn de perrons enkel via trappen bereikbaar. De installatie van verschillende liften moet daar iets aan veranderen met het oog op mensen met een beperkte mobiliteit. Daarbovenop zal een voetgangersbrug die de Kroonlaan en de Pleinlaan verbindt een nieuwe toegang tot het station vormen.

Naast het praktische luik focust de NMBS ook op de historische context van het station. Het historisch patrimonium van het station wordt gerestaureerd en krijgt een nieuwe, hedendaagse invulling om het zichtbaarder en aantrekkelijker te maken. Binnenkort zit de NMBS met de nodige partners samen om het nieuwe concept rond het station van Etterbeek vorm te geven, laat woordvoerder Bart Crols weten.