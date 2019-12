Ninoofsepoort krijgt intelligente fietsverlichting JCV

30 december 2019

17u04 0 Brussel Aan de Ninoofsepoort loopt momenteel een test met straatverlichting die fietsers detecteert. Als er een tweewieler langs komt, gaan de lichten helderder branden.

De slimme straatverlichting aan Ninoofsepoort staat in functie van fietsers. Wie er langs rijdt als de straatverlichting brandt, zal merken dat de lichten feller beginnen schijnen. Dat moet het veiligheidsgevoel van de fietsers verhogen.

Het project wordt momenteel uitgetest en zal later geëvalueerd worden, zo laat Brussels Mobiliteitsminister Elke Van den Brandt (Groen) weten. “We plannen op de Vilvoordsesteenweg een gelijkaardig experiment in de toekomst”, zegt ze. “Daar zal de lichtsterkte ook gekoppeld worden aan de stroom van het autoverkeer. Momenteel zijn er geen plannen om deze verlichting aan andere intelligente technologieën te koppelen. We denken in het algemeen we na over concepten die passen in een smart city.”