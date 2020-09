Nigeriaanse bende ronselt jonge meisjes en dwingt hen in België tot prostitutie: celstraffen tot 4 jaar Wouter Hertogs

04 september 2020

15u20 0 Brussel Vijf mensen die betrokken waren bij de illegale overbrenging naar België van jonge Nigeriaanse meisjes die vervolgens in de prostitutie werden gedwongen, zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van 15 maanden tot 4 jaar. Minstens 8 meisjes werden onder valse voorwendsels geronseld in Nigeria en - na het ondergaan van een voodoo-ritueel - via Liberia en Italië naar België gebracht.

Het onderzoek ging in augustus 2018 van start toen de politie vanuit het Afrikaanse prostitutiemilieu in Brussel te horen kreeg dat een Nigeriaanse pooister een 30-tal zeer jonge meisjes had laten overbrengen uit Nigeria. Die pooister, Jumoke S., die de bijnamen ‘Happy’ en ‘Animal Skin’ droeg, was een tweetal jaar eerder ook al opgedoken in een politiedossier en ook toen was er sprake van zeer jonge meisjes die vanuit Nigeria naar België werden gesmokkeld.

Kapster

De meisjes waren in Nigeria geronseld met de belofte dat ze in België als kapster aan de slag zou kunnen gaan. Nadat ze een voodoo-ritueel hadden ondergaan, werden ze naar Liberia gesmokkeld en met een rubberbootje naar Italië gebracht. Daar kregen ze van S.’ handlangster valse identiteitsdocumenten en ten slotte werden ze naar België werden gebracht. Eenmaal in Brussel werden ze gedwongen zich te prostitueren.

Jumoke S. was ook het aanspreekpunt van andere Nigeriaanse pooisters als die nieuwe meisjes wilden laten overbrengen vanuit Nigeria, terwijl haar zus instond voor de geldtransfers naar Nigeria. Ook Jumoke’s broer was bij de criminele organisatie betrokken geweest. S. werd veroordeeld tot 4 jaar cel, haar zus tot 15 maanden cel en haar broer tot 30 maanden cel. Twee handlangers in Italië kregen gevangenisstraffen van respectievelijk 18 en 40 maanden. Een zesde verdachte werd vrijgesproken.