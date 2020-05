Nieuwstraat zit aan helft van normale aantal bezoekers JCV

26 mei 2020

09u19 0 Brussel De winkels in de Nieuwstraat in Brussel trekken momenteel ongeveer tot 60.000 klanten per dag. Dat is ongeveer de helft van het normale aantal dat voor de coronacrisis langskwam.

De drukte van voor de crisis is dus nog niet teruggekeerd. “De ruwe cijfers tonen dat er dagelijks 50.000 tot 60.000 personen in de zone van de Nieuwstraat wandelen”, zei de Brusselse schepen van Economische Zaken Fabian Maingain (DéFI) maandag op de gemeenteraad. “Dat zijn daarom niet noodzakelijk allemaal mensen die komen shoppen. Op een normale dag waren dat voordien 110.000 tot 130.000 personen.”

De winkels in de Nieuwstraat zijn sinds 11 mei opnieuw open voor het publiek. Dat gaat gepaard met stevige maatregelen. Zo werd de straat in twee gedeeld, met eenrichtingsverkeer langs elke zijde. Daarnaast zijn er stewards en punten met desinfecterende gel.

Brocante op Vossenplein

Volgens Maingain halen de handelaars in de stad van een omzetcijfer van 40 tot 50 procent van het normale, maar de schepen benadrukt dat dit sterk afhangt van handelaar tot handelaar en ook van wijk tot wijk. Zo is het voor de Marollen bijvoorbeeld nog steeds wachten op de heropening van de dagelijkse brocante op het Vossenplein.

Afgelopen weekend werden er in de Maria-Christinastraat in Laken wel extra stewards ingezet, omdat de drukte er te groot werd. Vanaf maandag zijn er in samenspraak met de handelaars enkele parkeerplaatsen geschrapt om de doorstroming te verbeteren.