Nieuwstraat wordt in twee gedeeld voor voetgangers bij heropening winkels JCV

05 mei 2020

11u58 0 Brussel De Nieuwstraat wordt vanaf maandag met hekken opgedeeld in twee helften. Wie wil komen winkelen moet zich aan elke kant aan een looprichting houden. Voor de ingang van de winkels komen er markeringen op de grond voor de wachtrijen.

Vanaf maandag 11 mei mogen de winkels in de hoofdstad opnieuw de deuren openen. Een serieuze uitdaging voor de traditioneel drukke Nieuwstaat. Om dat op te vangen neemt de Stad Brussel nu een aantal maatregelen.

De Nieuwstraat wordt met nadarhekken opgedeeld in twee helften. Op elke helft zal je in een richting mogen wandelen: ofwel richting Rogier, ofwel richting Muntplein. Op een drietal plaatsen komen er sassen waar je van richting kan veranderen. “Het is dus niet zo dat je verplicht bent om de hele Nieuwstraat af te lopen”, zegt Aurore Borrens van het kabinet van schepen van Economie Fabian Maingain (Défi).

Daarnaast komen er ook markeringen op de grond om de wachtrijen voor de winkels te regelen. Die moeten ervoor zorgen dat in de wachtrijen anderhalve meter afstand gehouden wordt. “De wachtrijen van verschillende winkels mogen ook zeker niet door elkaar lopen”, zegt Borrens. “De winkeliers moeten elk hun eigen wachtrij beheren. Er komen aan de in- en de uitgangen van de Nieuwstraat duidelijke affiches waarop alle maatregelen uitgelegd staan. De leveringen aan de winkels mogen wel zoals gewoonlijk gebeuren.”

De maatregelen zijn het resultaat van overleg tussen de Stad Brussel en de handelaarsverenigingen. Donderdag beginnen ploegen van de Stad Brussel aan de herinrichting van de straat, die dan tegen maandag klaar moet zijn.