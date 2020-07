Nieuwstraat steekt in nieuw jasje en moet opnieuw shoppers lokken JCV

09 juli 2020

15u46 0 Brussel De vernieuwing van de Nieuwstraat en haar zijstraten is afgerond. Dat laat Belireis, het federaal fonds voor Brussel, weten. Daarmee worden de hoogdringende werken aan het oppervlak van de drukste winkelstraat van Brussel afgerond.

“Wat voorheen een rijstrook geflankeerd door twee trottoirs was, is nu een aangename wandelstraat in drie tinten grijs met een koperen accent”, zo laat Beliris weten. De werken aan de Nieuwstraat en haar omgeving waren al twee jaar aan de gang. Ze waren hoognodig omdat het vorige oppervlak van de winkelstraat al een tijdje in slechte staat was.

Bij de stad Brussel is men dan ook blij dat de werken gedaan zijn. “Niet enkel Brusselaars, bezoekers en toeristen maar ook de 4.000 werknemers die 6 dagen op 7 zorgen voor een aangename winkelervaring, kunnen vanaf nu genieten van een nieuwe en autoluwe winkelstraat.” aldus Philippe Close (PS), burgemeester van de Stad Brussel.

Niet alleen de Nieuwstraat zelf werd aangepakt, ook de zijstraten kregen een beurt. Dat moet de Nieuwstraat zelf ontlasten en mogelijkheden maken voor extra winkels en horecazaken. Daarbij hoort ook het autovrij maken van de Koolstraat. “We willen mensen aanmoedigen om in het hart van Brussel te komen winkelen, en een aangename omgeving speelt daarbij een belangrijke rol”, zegt Ans Persoons (one.brussels), schepen van Stedenbouw en Openbare ruimte. “Daarom beperkten we ons bij deze heraanleg niet tot de bekende shoppingstraat, maar namen we ook de zijstraten onder handen. Voldoende plek voor terrasjes, een fontein in de Koolstraat, 15 extra bomen, … winkelen en flaneren gaan hier hand in hand.”

Voor alle duidelijkheid: de maatregelen tegen het coronavirus op de straat gelden nog steeds. Dat betekent dat de Nieuwstraat is opgedeeld in twee wandelrichtingen en dat er ontsmettende gel voorzien wordt. Beliris en de Stad Brussel investeerden samen ruim € 5 miljoen in deze werken, die ongeveer 2 jaar duurden.