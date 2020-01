Nieuwjaarsteam staat paraat om baby’s ter wereld te brengen MKV

01 januari 2020

13u04 0 Brussel Zowel in AZ Jan Portaels als in UZ Brussel werden nagenoeg nog geen nieuwjaarsbaby’s geboren in de eerste twaalf uur van het nieuwe decennium. Al staat het team van UZ Brussel in Jette klaar om die te verwelkomen.

Voor vroedvrouw Kitty B. (40) en haar collega’s mag het ook eens wat rustiger. “Het is een heel druk najaar geweest en gisteren hadden we nog zeven bevallingen om 2019 mee af te sluiten. Vandaag is het rustig en dat is ook eens fijn voor ons.” Het vroedkundig team telt daar zo’n veertig koppen waaronder één man, zij deden het afgelopen jaar maar liefst 2432 bevallingen “En daar zitten de tweelingen nog niet in meegerekend”, klinkt het. In 2018 kregen ze 2419 bevallingen voor de kiezen.

Hoewel het geboortecijfer daalt in Vlaanderen, merken ze daar in UZ Brussel weinig van. “Twintig jaar geleden hadden we hier zo’n 1.500 bevallingen op een jaar tijd, nu zitten we over 2.400 en we blijven stijgen.”