Nieuwe zebrapaden voor Dansaertwijk en kaaienwijk JCV

28 oktober 2019

17u08 1 Brussel De stad Brussel gaat in de Dansaert- en de kaaienwijk 19 nieuwe zebrapaden aanleggen. Die moeten beter zichtbaar zijn en minder snel slijten zodat het voor voetgangers veiliger wordt om over te steken.

Volgens schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Bart Dhondt (Groen) zijn de nieuwe zebrapaden nodig omdat voetgangers zich in de buurt onveilig voelen. Nu al is een eerste testzebrapad aangelegd op de Baksteenkaai. De verf van het zebrapad is daar aangebracht op een basislaag van Coldplast. Daardoor zijn de zebrapaden veel langer zichtbaar. Op de kasseien in het centrum van Brussel verdween de verf immers te snel. De stad wil op termijn zo 19 zebrapaden aanpakken.

Uiteindelijk wil Brussel een systeem van zwarte en witte betonklinkers gebruiken, maar daarvoor zijn ingrijpender werken nodig. “De huidige aanpassingen maken de wijk nu toch al veiliger”, aldus Dhondt.