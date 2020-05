Nieuwe woonerven en fietspaden zorgen ook voor gemor: “Wij hebben de indruk dat men de coronacrisis gebruikt om snel-snel radicale maatregelen te nemen” JCV

05 mei 2020

16u44 0 Brussel De nieuwe woonerven in de stad Brussel en de extra fietspaden van het Brussels Gewest kunnen niet overal op applaus rekenen. Onder meer Touring hekelt de snelheid waarmee de maatregelen ingevoerd werden en het gebrek aan overleg.

Nadat de stad Brussel al besliste om van de hele Vijfhoek een woonerf te maken, werd gistermorgen een rijstrook van de Wetstraat omgevormd tot fietspad. Onderdeel van het plan om 40 kilometer extra fietspad te creëren om meer plaats te geven aan fietsers tijdens de coronacrisis.

De plannen kunnen niet overal op applaus rekenen. Mobiliteitsorganisatie Touring hekelt een gebrek aan overleg. “Wij zijn morgen uitgenodigd op de Regionale Commissie voor Mobiliteit om advies te geven”, zegt woordvoerder Danny Smagghe. “Maar wat heeft dat voor zin als de beslissing al genomen is? Het kan dat bepaalde wegen heringericht worden zolang dat deftig bestudeerd is. Als je van de Keizer Karellaan nog een rijstrook afneemt, staan de files tot op de E40 als het verkeer terug aantrekt. Wij hebben de indruk dat men de coronacrisis gebruikt om snel-snel radicale maatregelen te nemen.”

Veiligheid

De zaak werd dinsdag ook uitgebreid besproken in de commissie Mobiliteit van het Brussels parlement. “Ik stel mij wel vragen bij de verkeersveiligheid in de woonerven”, zegt parlementslid Cieltje Van Achter (N-VA). “Daar had minister Van den Brandt zeer weinig antwoorden op. De Vijfhoek is al veranderd in zone 30. Toen plaatste men bordjes en bleef iedereen gewoon 50 kilometer per uur rijden. Zal er nu niet hetzelfde gebeuren?”

Voor de extra fietspaden is Van Achter wel te vinden. “De fietsinfrastructuur in Brussel had zeker een inhaalbeweging nodig”, zegt ze. “Ook op de Wetstraat waar de smalle ruimte voor voetgangers en fietsers in het verleden al voor onveilige situaties zorgde. Ik begrijp de vragen over de impact op het autoverkeer, maar we moeten ook aan de veiligheid denken.”

Bij oppositiepartij MR is men vooral niet te spreken over het gebrek aan overleg. “Deze exitstrategie lijkt meer op het partijprogramma van Ecolo-Groen”, zegt parlementslid David Weytsman (MR). “We begrijpen de vraag om extra ruimte, op de Vlaamsesteenweg bijvoorbeeld zeker gerechtigd, maar overal? En als je ruimte afneemt van de wagen zal dat zorgen voor extra files en sluipverkeer. Dat is nu allemaal niet bestudeerd. Met de heropstart van de economie moeten we ervoor zorgen dat Brussel beweegt, dat geldt zowel voor fietsers als voor het autoverkeer.”