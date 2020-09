Nieuwe vestiging UNIQLO geopend: “Merk matcht met Brussel” JMBB

02 september 2020

14u00 0 Brussel Het Japanse kledingmerk UNIQLO heeft vandaag zijn tweede winkel in Brussel geopend. Na de vestiging op het Muntplein is er nu ook een UNIQLO op de Naamsepoort in Elsene.

“We zijn heel blij dat we in dit deel van Brussel een winkel kunnen openen”, reageert brand marketing manager Evelien Van Campenhout. “Nadat onze eerste Brusselse winkel op het Muntplein is opengegaan, merkten we al snel dat het merk matcht met deze stad.” UNIQLO mikt op eenvoudige, alledaagse essentials die onder het motto van duurzaamheid levenslang moeten meegaan.

Er zakte meteen heel wat volk af naar de Naamsepoort: “We merkten de voorbije weken al dat heel wat mensen geïnteresseerd waren in de winkel en de opkomst loog er niet om. We doen er hoe dan ook alles aan om het hier volledig veilig te laten verlopen”, verzekert Evelien. UNIQLO zet daarnaast in op een sterke lokale verbondenheid. De kleurrijke muurschildering aan de trap werd ontworpen en geschilderd door het Brusselse kunstenaarsduo Hell’o Collective, de muziekplaylist is samengesteld door Kiosk Radio, en het ceremoniële lintje werd doorgeknipt in het bijzijn van de Brusselse influencer Timothy Mudiayi. “De lokale community betrekken is heel belangrijk voor ons”, vertelt Evelien.

Tot en met volgende week zaterdag geldt er een aantal aanbiedingen in de winkel, die van maandag tot en met zaterdag tussen 10 en 19 uur geopend is.