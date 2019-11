Nieuwe tram naar Neder-Over-Heembeek: “Verbinding met centrum is erg belangrijk voor bewoners” JCV

18u20 0 Brussel Een goede verbinding met het centrum van de Stad is noodzakelijk. Dat is een van de voornaamste conclusies van de bevraging die de Stad Brussel organiseerde bij de bewoners van Neder-Over-Heembeek over de nieuwe tramlijn naar de deelgemeente.

In totaal werd er voor het onderzoek een duizendtal Heembekenaren bevraagd, zowel online als op straat. De bedoeling is om te weten te komen wat de zorgen en de verwachtingen zijn voor de nieuwe tram.

De Stad Brussel heeft de resultaten ondertussen verwerkt en zal nu lessen trekken uit de conclusies. “Het is bijvoorbeeld erg belangrijk gebleken om een goede verbinding met het centrum te hebben”, zegt schepen van Mobiliteit Bart Dhondt (Groen). “Of de tram tot het Noorstation rijdt of in Rogier stopt, maakt een groot verschil voor de mensen. Zij willen zo vlot mogelijk tot in het centrum raken. AL is er ook een duidelijk vraag naar een goede verbinding met Vlaanderen.”

Hinder

Uit het onderzoek bleek dat de tram nu al voor de meeste Heembekenazen de belangrijkste manier is om naar de Vijfhoek te gaan. “Er is dan ook vraag naar goede overstapmogelijkheden naar andere manieren van transport”, zegt Dhondt. “Net als voor de toegankelijkheid voor gezinnen of oudere mensen. Ten slotte wil iedereen uiteraard ook dat de hinder van de werf tot een minimum beperkt wordt.

De bevraging maakt deel uit van een experiment voor de Stad Brussel. De bevindingen ervan gaan nu mee naar een overlegcomité waarin de Stad, de MIVB, het Brussels Gewest en een afvaardiging van de bewoners zit. Zij moeten advies geven over onder meer het definitieve traject.

Op 30 november houdt de stad nog een debat over de nieuwe tram in Gemeenschapscentrum Nohva om 14, 15 of 17 uur.