Nieuwe tram naar Militair Hospitaal rijdt dwars door Neder-Over-Heembeek JCV

01 februari 2020

18u07 7 Brussel Tegen eind 2024 moet een nieuwe tramlijn het Militair Hospitaal in Neder-Over-Heembeek verbinden met het centrum van Brussel. Zaterdag werd daarvoor het nieuwe tracé voorgesteld. Dat zal onder meer langs het Peter Benoîtplein lopen, door het centrum van de gemeente dus.

Neder-Over-Heembeek onderging de laatste tien jaar een gedaanteverwisseling. Zo werden er verschillende grote woonprojecten neergepoot, onder andere door de Stad Brussel zelf. Daardoor drong de nood aan extra openbaar vervoer zich op. De buslijnen die nu door de gemeente rijden, zitten vaak propvol. “Heembeek telt nu al ongeveer 31.000 inwoners", zegt burgemeester Philippe Close (PS). “Er zijn scholen en crèches bijgekomen en je zit met het Militair Hospitaal. De gemeente verdient dus zeker een eigen tramverbinding.”

Verbinding voor handelscentrum

Die moet er nu vrij snel komen. Het traject van de nieuwe tramlijn werd zaterdag voorgesteld door de MIVB, de Stad Brussel en het Brusselse Gewest, die voor het project de handen in elkaar sloegen. De nieuwe tramlijn zal lopen van Rogier tot het Militair Hospitaal. Vanaf de halte Heembeek zullen er nieuwe sporen gelegd worden. Die lopen dan langs de Zavelput naar het Peter Benoîtplein. Daar moeten de handelaars, scholen en het zwembad hun verbinding krijgen. De tram zal ook langs de Groenweg rijden, waar momenteel 133 woningen worden gebouwd en de Stad een groot sportcomplex heeft.

Of de tram langs de campus van Solvay of langs de Ransbeekstraat zal rijden, is nog niet uitgeklaard. Dat moet later bepaald worden. De eindhalte zal in ieder geval aan het Militair Hospitaal liggen.

Door de stad

Aan de vastlegging van de lijn ging een groot participatieproject vooraf. Voor het tracé lagen immers verschillende scenario’s op tafel. “Deze route zal het grootste aantal Heembekenaren bedienen”, zegt schepen van Burgerparticipatie Arnaud Pinxteren (Ecolo). “Het was daarentegen niet het meest voor de hand liggende. Deze route loopt immers grotendeels door de stad zelf. Bij onze eerste vergadering waren de bewoners er niet erg mee opgezet. Daarom hebben we het roer omgegooid en geprobeerd om hen zo veel mogelijk te betrekken. Met resultaat, want de laatste bijeenkomst was sereen en constructief. Er zijn nog steeds zorgen, maar we zullen daar rekening mee houden.”

De werken aan de tramlijn moeten beginnen in 2022. Tegen het einde van 2024 zou de eerste tram dan moeten rijden. Met het hele project is som van ongeveer 30 miljoen gemoeid. “Een stevige investering", zegt Brussels Mobiliteitsminister Elke Van Den Brandt (Groen). “Maar je krijgt er een betere stad voor terug. Met de aanleg van de tramlijn zullen we ervan gebruik maken om de openbare ruimte opnieuw in te richten. We zullen pleinen en straten weer kunnen aanleggen. In het geval van de Frans Vekemansstraat, bijvoorbeeld, is dat zeker nodig.”