Nieuwe straat in Laken vernoemd naar vrouwenrechtenactiviste JCV

08 september 2019

11u43 0 Brussel De Stad Brussel legt binnenkort drie nieuwe straten aan op de grens van Laken met Jette, tussen de Emile Delvastraat en de Steylsstraat. Een daarvan zal vernoemd worden naar vrouwenrechtenactiviste Eliane Vogel-Polsky.

Net de benaming wil de Stad hulde brengen aan een vrouw die veel deed voor gelijke rechten voor vrouwen op de werkvloer. Vogel-Polsky studeerde in 1950 af als Dokter in de Rechten aan de ULB. Ze verdiepte zich voornamelijk in het sociaal en Europees recht. Vogel-Polsky was ook de drijvende kracht achter een proces tegen Sabena over ongelijkheid van loon en de verplichting voor vrouwen om op onbetaald pensioen te gaan vanaf hun 40 jaar. De arresten die volgden uit het proces waren fundamenteel voor het sociale gezicht van Europa.

Van alle straten op het Brussels grondgebied met een personennaam, is 85% mannelijk en slechts 15% vrouwelijk. “De keuze om Eliane Vogel-Polsky een plek te geven in de publieke ruimte was snel gemaakt. Haar straat herinnert ons aan een strijd voor rechten die we vandaag als evident beschouwen, maar ook aan een strijd die nog steeds woedt”, zegt schepen van Stedenbouw Ans Persoons (Change.Brussels).

De andere twee nieuwe straten krijgen eveneens een toepasselijke naam: de Emancipatiestraat en de Gelijke Rechtenstraat.